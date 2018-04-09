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Erdoğan'dan Batı'ya terör saldırılarından şikayet etmeyin

Batı ülkelerinin Doğu Guta'da yaşananlara tepki göstermemesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör eylemlerini şikayet etme hakkınız kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AA | 09.04.2018 - 05:00..
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Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'ndaki Van 6. Olağan İl Kongresi konuşan Cumhurbaşkanı  ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerine yüklendi.

Erdoğan'dan Batı'ya terör saldırılarından şikayet etmeyin


"CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR"

Van'da halkın karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey batı, Doğu Guta’da katledilen yavrulara kadınlara insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da ‘Bunlar adil davranıyor’ diyeceğiz. Sizin demokrasi anlayışınıza da insan hakları ve diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Bu ülkelerin hiçbirinin terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Biz kendi mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede destek olanlara teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise ‘cehenneme kadar yolunuz var’ diyoruz” dedi.

Erdoğan'dan Batı'ya terör saldırılarından şikayet etmeyin


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