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Pestisit nedir

Zararlı organizmaları kontrol altına almak ya da zararlarını en aza indirmek için kullanılan madde ya da maddelerden elde edilen karışımlara pestisit adı verilir.

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Kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilen pestisitlerin çoğu insanlar için zararlıdır. Yiyecek olarak kullanıldığında bazı hastalıklara ve istenmeyen durumlara neden olabilir.

Pestisite maruz kalmış tarım ile uğraşan kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda, kişilerde yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile kardeş kromatid değişiminde artmalar izlenmiştir.

Pestisit nedir

Pestisitlerin kronik etkisine maruz kalan tarım işçilerin karaciğer, böbrek ve kaslarında çeşitli bozukluklar gözlemlenmiştir.

Pestisit düzeyleri yüksek olan gıdalar insan sağlığına zararlı olduğundan tüketilemez olarak kabul edilmiştir. Bazı pestisitler yasal sınırın altında dahi olsa zarar verebilmektedir. Gıda maddelerinin içindeki pestisitler, farklı organ ve doku kanserlerine neden olurken hormon sistemi ve doğurganlık, kalp-dolaşım sistemi, sinir sistemi ve bağışıklık sistemlerini negatif yönde etkilemektedir.

Pestisit türleri

İnsektisit: Böcek, haşerelere karşı kullanılan ilaçlardır.
Fungusit: Funguslara (Mantar) karşı kullanılan ilaçlardır.
Herbisit: Yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlardır.
Mollusit: Yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlardır.
Rodentisit: Kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlardır.
Nematisit: Nematotlara karşı kullanılan ilaçlardır.
Akarisit: Akarlara karşı kullanılan ilaçlardır.

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