Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara - Adriana Lima aşkında gelişmler bitmek bilmiyor. Ayrıldıkları söylentileri yayılan çift hakkında aksi iddialar var.. Daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Metin Hara, Adriana Lima ile evlilik aşamasında.

ADRİANA BALYOZLA CEVAP VERDİ

Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı yeniyıl partisinde Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulundu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti.