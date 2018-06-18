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Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Koç ile birlikte Deniz Baykal’a dün bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 09:04..
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Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Deniz Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Beyinde pıhtı atması sonucu Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Almanya’ya götürülmüştü.

Baykal’ın tedavisi, Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniği'nde sürmüş ardından Baykal, Türkiye'ye getirilmişti.

Ramazan Bayramı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Haluk Koç da yer aldı.

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

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