Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Adana'da polis, yaptığı baskınlarda 42 bin 500 litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da annesi tarafından tarlada çalışması için şiddet uygulandığı ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, İstanbul'a kaçmak isterken Adana'da yakalandı

Başbakan Binali Yıldırım Kanal İstanbul projesi ile ilgili bilgi verdi.

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Adana'da denizde kayıp çocuk arandı

Adana'da 3 kuzeni ile denize girip bir daha çıkamayan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için dalgıç polisler aramalarına devam ederken, vatandaşların ise aldırmadan yüzmesi dikkat çekti.