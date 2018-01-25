Çanakkale-Balıkesir karayolu trafiğe kapandı

E-87 Karayolu’nun Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Nusratlı mevkinde bulunan tünel şantiyesi önünde karlı yolda kayan 2 tır nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık saattir biriken araçlar 5 kilometrelik konvoy oluşturdu.

5 KİLOMETRE KONVOY

Bazı küçük araçlar da yol kayarak yoldan çıktı. Polis ekiplerinin güvenliği sağlamaya çalıştığı yolda kar küreme ve tuzlama araçları bekleniyor. Çanakkale’den Balıkesir’e gitmeye çalışan Mehmet Balcı isimli araç sürücüsü, "Edremit’e gidiyorduk yolda kaldık. Kar yağıyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ne zaman açılacağını da bilmiyoruz yolun. İnşallah açılır" dedi.







