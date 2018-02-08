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Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA | 08.02.2018 - 12:59..
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Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde, bin 120 metre kablo, 1 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi, Bitlis merkezde yapılan aramalarda ise 3 sığınak, 1 depo, 2 baraka ve bir sığınak içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 350 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

6 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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