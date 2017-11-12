Bu yıl 39'uncusu yapılacak olan İstanbul Maratonu nedeniyle hazırlıklar gece saatlerinde başladı. Görevliler maratonun yapılacağı güzergahlara demir bariyerler yerleştirdi.

Saat 04.00'dan itibaren ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa ve Avrupa- Anadolu yakası çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Maratonun yapılacağı güzergahlar da kademeli olarak araç trafiğine kapatıldı. Kapanan yollar nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı VİDEO