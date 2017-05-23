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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

23.05.2017 - 12:34
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Çamlıbel, Uçak, Akkapı ve Hürriyet mahallelerinde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Bunun üzerine çok sayıda sivil ekiple belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, şüpheliler F.B. (14), Veysel B. (19), Yakup D. (21), İzzettin A. (22), Eren K. (25), Fırat Ö. (27), Osman K. (31), Yunus Y. (32) ve Ramazan R. (40) yakalandı.

Bölgede yapılan aramalarda, 450 pakette 4 kilo 300 gram esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök Hint keneviri, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca, kılıç, iki bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri, "Büyük devletimizden özür diliyoruz." dedi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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