taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul emniyetinin başlattığı PKK operasyonunda aranan 8 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

AA | 03.03.2018 - 06:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörist avına çıktı. PKK/KCK'ya yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aranan zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da PKK operasyonu

5 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turunun son durağı Mali'nin başkenti Bamako'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz
Afrin'deki teröristlerin arkasında devletlerin olduğunu söyleyen güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Karşımızda sadece PKK yok, 7 düvelle savaşıyoruz" dedi.
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, düzenledikleri ortak basın tolantısında 8 anlaşmanın imzalandığını duyurdular.
Rize'de FETÖ'den yargılanan 11 kişiye 6 yıl hapis
Rize'deki FETÖ davasında yargılanan 16 sanıktan 11'i 6 yıl 3'er ay, 2'si de 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

35
Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

7
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

27
Afrin gazisi Doğan evine getirildi

Afrin gazisi Doğan evine getirildi

6
Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Malatya'da boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

20
Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

Mete Yarar: Sadece PKK ile değil 7 düvelle savaşıyoruz

15
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM