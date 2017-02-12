Cezaevi firarisi eşini ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'da, tutulduğu yarı açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen Osman B., yakalanacağını anlayınca, silah zoruyla bindiği takside imam nikahlı eşi ve 4 çocuğunu rehin aldı. Taksi şoförünün kaçmayı başardığı olayda, polisin firariyi ikna çalışmaları sürüyor.

AKSİ ŞOFÖRÜ BİR ANLIK DALGINLIKTAN FAYDALANIP KAÇTI

Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.’nin içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp eşi ve 4 çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı. Cinayet suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce zırhlı araçtan anons yaparak zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

ARACI TARLAYA SÜRDÜ AMA 50 METRE KAÇABİLDİ

Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B., eşi ve çocuklarının bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.’nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar saatlerdir sürüyor. Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.’ye takside üşüyen eşi ve 4 çocuğunun bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.

TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Osman B.’yi ikna çalışmaları aralıksız sürerken, şüpheli, polisten bir araç tahsis edilmesini ve serbest bırakılmasını istedi. Eşi ve çocuklarını da yanına alacağını söyleyen Osman B.’nin ikna çabaları sürüyor.

6 AYDIR FİRARİ

Çocuklarını 18 saattir rehin tutan Osman B.’nin Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmediği ve 6 aydır firari olduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polislerin Osman B.’yi ikna etme çalışmaları devam ediyor.