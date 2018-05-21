1 Tunceli'de 8 terörist öldürüldü Tunceli il merkezi kırsalında halen devam eden kara ve hava operasyonu sırasında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

2 Kadınlar basketbolda zirve Fenerbahçe'nin Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

3 Tunceli'de toprağa gömülü cephanelik bulundu Tunceli'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde teröristlere ait 4 kalaşnikof, el bombaları ve yaklaşık 3 bin mermi ve hücum yeleği ele geçirildi.

4 Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, izinden dönen Uzman Çavuş Mehmet Kayan, yaşamını yitirdi.

5 Tankın içinden çıkan FETÖ'cünün cezası belli oldu 15 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalışan FETÖ'cülerin cezaları belli oldu. Tankın içinden çıkan eski emninet müdürü Mithat Aynacı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

6 Bolu'da 500 bin liralık uyuşturucu hap ele geçirildi Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.A. isimli bir yolcunun valizinde piyasa değeri 500 bin lira olan 19 bin 803 adet uyuşturucu hap bulundu.