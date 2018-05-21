Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine geçit vermiyor.
ART ARDA OPERASYONLAR
Tunceli’de bugün yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.
TÜRK JETLERİ BOMBALADI
Tunceli Valiliği, bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde merkez kırsalında hava destekli operasyon yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 BTÖ mensubu terörist, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmektedir" denildi.
Tunceli'de 8 terörist öldürüldü VİDEO