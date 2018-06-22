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Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

Şehit Astsubay Okan Taşan'ın oğlu Meriç sünnet oldu. Törene Ankaralılar ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanımızı temsilen Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Dr. Hasan Doğan da Meriç’i yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 20:47..
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Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

2015'te Hakkari Dağlıca'daki PKK'nın hain pususunda şehit düşen Astsubay Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in mutlu günü gerçekleşti.

ANKARA MERİÇ'İN YANINDA

Ankara'nın Keçiören semtinde gerçekleştirilen merasime binlerci kişi katıldı. Emniyet teşkilatı Meriç için konvoy yaparken, Ankara Valisi Ercan Topaca makam aracını tahsis etti.

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

CUMHURBAŞKANI SEFERBER OLDU

Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Meriç'in yanındaydı.

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

ENSONHABER'İN ÇAĞRISI YANKI BULDU

Sünnet merasimi öncesi Meriç'i sevindirmek için Ensonhaber çağrıda bulunmuş. Çağrı sonrası ise Ankaralılar ve idari makamlar Meriç'in yanına akın etti.

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

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