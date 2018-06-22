Dağlıca Şehidi'nin oğluna sünnet töreni

2015'te Hakkari Dağlıca'daki PKK'nın hain pususunda şehit düşen Astsubay Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in mutlu günü gerçekleşti.

ANKARA MERİÇ'İN YANINDA

Ankara'nın Keçiören semtinde gerçekleştirilen merasime binlerci kişi katıldı. Emniyet teşkilatı Meriç için konvoy yaparken, Ankara Valisi Ercan Topaca makam aracını tahsis etti.

CUMHURBAŞKANI SEFERBER OLDU

Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Meriç'in yanındaydı.

ENSONHABER'İN ÇAĞRISI YANKI BULDU

Sünnet merasimi öncesi Meriç'i sevindirmek için Ensonhaber çağrıda bulunmuş. Çağrı sonrası ise Ankaralılar ve idari makamlar Meriç'in yanına akın etti.