taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.480
USD
3,7727
EURO
4,5163
ALTIN
157,04
PETR
65,9000

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir Torbalı'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.12.2017 - 21:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da sahte içki üretmek amacıyla bir depo kiralandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DEPOYA BASKIN

Ekipler, depoyu kiralayan M.K.K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depoya bugün gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli türlerde 5 ton sahte içki, farklı boyutlarda 100 bin boş şişe ve bu şişelere ait 50 bin kapak, 10 bin sahte bandrol, 1 milyon etiket ve içki üretiminde kullanılan 20 tank ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

1 GÖZALTI

Polis ekipleri, gözaltına alınan M.K.K.'nın bağlantılı olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

İlginizi Çekebilir
Türkiye'de bireysel silahlanma rakamları
Emniyet Genel Müdürlüğü bireysel silahlanmayla ilgili açıklama yaptı: 2017'de 73 bin 38 ruhsatlı silah verildi.
Erzurum'da kurtlar köpeği parçaladı
Erzurum Karayazı'da aç kalan kurtlar, sürü halinde sokak köpeğini yakalayarak öldürüp yedi.
Ankara'da 17 ByLock tahliyesi
Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden güncellenen ByLock listesine göre, Ankara'da meslekten ihraç edilen 11'i polis 17 kişi tahliye edildi.
Yozgat'ta define arayanlar suçüstü yakalandı
Yozgat Saraykent'te kaçak define kazısı yapan 2 kişi, kazdıkları çukurda gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

400
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

161
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

177
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

157
Türkiye de vize kısıtlamasını kaldırdı

Türkiye de vize kısıtlamasını kaldırdı

123
Cep telefonunu verdiği tamirci kabusu oldu

Cep telefonunu verdiği tamirci kabusu oldu

70
Millete hakaret eden Ömer Süha Aldan nasıl vekil oldu

Millete hakaret eden Ömer Süha Aldan nasıl vekil oldu

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM