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KPSS 22 Temmuz'da

ÖSYM'nin duyurduğu sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

AA | 26.04.2018 - 11:32..
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ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayınladı.

Adaylar ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ederek 2018 yılında KPSS alanında yapılacak bütün sınavların tarihine ulaşabilecekler.

BAŞVURULAR 10 - 21 MAYIS ARASINDA

Temmuz ayında yapılacak sınavın başvuruları 10 - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta adaylara duyurulacak. Alan bilgisi için başvuru tarihleri aynı olurken, sınav ise 28 - 29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ 5 AĞUSTOS'TA

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde, sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS 22 Temmuz'da

7 EKİM'DE ÖRTAÖĞRETİM KPSS VAR

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim'de düzenlenecek. Adaylar sınav için başvuruları 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. Bu sınavın sonuçları ise 8 Kasım'da adayların erişimine açılacak.

KPSS 22 Temmuz'da

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