taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9845
EURO
4,9425
ALTIN
172,24
PETR
68,9200

93 yaşında kendini asarak intihar etti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Hüseyin Demirbaş, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi.

DHA | 28.03.2018 - 00:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda Hüseyin Demirbaş, bilinmeyen bir nedenle yalnız yaşadığı evinin tavanına kabloyla kendini asarak intihar etti.

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları Demirbaş'ın evine geldiklerinde yaşlı adamın cesediyle karşılaşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

93 yaşında kendini asarak intihar etti

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da uyuşturucu operasyonları
9 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul’da Nevruz provokasyonunda tutuklamalar
Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 zanlıdan 28'i tutuklandı.
İranlı, Samsun'da uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da İran uyruklu Pezhman Pour Charlang, 48 paket Afyon sakızı ve 103 adet altın görünümlü Suriye lirasıyla yakalandı.
Hamile kardeşini jiletle yaralayıp, para çaldı
Antalya'da hamile olan üvey kardeşinin işlettiği markete gelen Celal D. kasadaki parayı istediğin "hayır" cevabı alınca hamile kardeşini bıçakladı, paralı alıp kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uçakları İdlib'i vurdu:: 1 ölü, 15 yaralı

Rus uçakları İdlib'i vurdu:: 1 ölü, 15 yaralı

0
Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

0
Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM