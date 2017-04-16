Siyaset Nine Erdoğan'ı görmek istiyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde kızı ve torunuyla yaşayan 1924 Yozgat doğumlu "Siyaset Yıldırım", tekerlekli sandalye ile getirildiği okulda oyunu kullandı.

Sincan İlçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, torunu Bahattin Ünal'ın yardımıyla tekerlekli sandalye ile getirilen 93 yaşındaki Siyaset Yıldırım, halk oylamasına ilişkin tercihini sandığa attı.

"Siyaset nine" oyunu kullanmaya giderken AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini söyledi.

Sandık görevlilerinin yakın ilgi gösterdiği Siyaset Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra "Allah sizden razı olsun, oyumu kullandım, hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Tayyip'i görmek istedim." şeklinde konuştu.











