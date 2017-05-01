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Marmaray'da sefer sayıları artıyor

Marmaray’da 17 aydır devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sefer sayısının hafta i̇çi̇ 219’dan 333’e çıkarılacağı öğrenildi.

01.05.2017 - 12:27
  1. Haberler
  2. Projeler

marmaray

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, Ayrılık Çeşmesi’nde, Marmaray Projesi kapsamında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından yaklaşık 17 aydır sürdürülen çalışmalar nedeniyle tren sefer sıklığının zorunlu olarak 10 dakika arayla yapıldığını ifade etti.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AYGM tarafından 16 Aralık 2015'te başlatılan çalışmaların, 28 Nisan'da başarıyla tamamlandığını belirten Arslan, Marmaray seferleri yarından itibaren 333’e çıkarılacağını söyledi.

SEFER SAYILARI ARTIYOR

Marmaray’ın hafta içi ve hafta sonu işleyişi hakkında da bilgi veren Arslan, hafta içi toplam 333 tren seferinin yapılacağını, günün yoğun olan 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 5 dakika aralıklarla trenlerin hizmet vereceğini belirtti.

Arslan, günün yoğun olmayan saatlerinde ise 10.00-16.00 arasında 7 dakika aralıklarla, 06.00-07.00-20.00-23:10 saatlerinde 10 dakika, 23.10-24.00 saatleri arasında ise 15-20 dakika aralıklarla tren seferlerinin yapılacağını kaydetti.

Marmaray'da sefer sayıları artıyor

200 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Pazar ve tatil günlerinde 10 dakika aralıklarla 217 tren seferinin yapılacağını anlatan Arslan, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında hizmet veren Marmaray’a olan talebin her geçen gün arttığını bildirdi.

Bakan Arslan, Marmaray'da açıldığı günden bu yana yaklaşık 200 milyon yolcu taşıdığına dikkati çekerek, "Projenin diğer kesimlerinde ise inşa çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. 2018 sonunda Gebze-Halkalı hattında hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

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