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Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj

IKBY'deki referanduma tepki gösteren MHP lideri, "Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek" dedi.

04.10.2017 - 18:22
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışında konuştu.

"BARZANİ ISRAR EDERSE..."

Bahçeli, "Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır" dedi.

"ŞİMDİ KERKÜK'E SES ÇIKARMAZSAK"

Bahçeli ayrıca Kerkük'le ilgili, "Şimdi Kerkük'e ses çıkarmazsak, yarın topraklarımıza göz koyacaklar. Kimsenin bizimle oyun oynayamacağını gösterme vaktidir." dedi.

Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj

"TÜM BÖLGE KAOSA SÜRÜKLENMEKTEDİR"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler bölünme projelerine hizmet etmektedir. Sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesini sağlamaktadır.

"GÖZÜMÜZ KARADIR"

Irak'ta Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar ihanet içindedir. Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Gözümüz karadır, kararımız kesindir, duruşumuz nettir. Irak'ın son derece hassas hale gelen toplumsal yapısına ilave olarak bir de referandum bahanesi ile bölücülüğü körüklemek önüne geçilmesi zor bölgesel şartları doğuracaktır.

Esas amacı 4 parçalı Kürdistan'ı oluşturmaktır. Durum bu kadar açık ve netken çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz. Arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlayıp PKK/PYD'nin önünü açıp imkanlarını artırmanın hesabını yapıyorlar.

Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj VİDEO

BİZ, KİMLERİN NEYİ HEDEFLEDİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ

Terör örgütleri ile aleni işbirliği yapılmakta, bir başka terör örgütü meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Biz kimlerin neyi hedeflediğini gayet iyi biliyoruz. Hedefteki ana ülke Türkiye'dir. Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir, yeter ki bir olalım. Devlet milleti ile el ele vererek bütün sorunların üstesinden mutlaka gelecektir. Mühim olan devletle millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır.

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