Hayvanlara eziyet edene hapis cezası verilecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Gül açıklamasında son dönemde sıklıkla gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddet olaylarıyla ilgili de konuştu. Gül, "Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek" dedi.

Bakan Gül konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"YAKIN ZAMANDA HAPİS CEZASI GELECEK"

"Sahipli hayvanlara biri zarar verirse davaya konu edebiliyoruz. Sahipsiz hayvan can taşımıyor mu? Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırdık. Her ikisine de kötü muameleye ceza öngördük. Hayvanlara eziyete hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek. Pet shoplar, barınaklar var. Bakanlığımız bu konudaki önemli gelişmeleri düzenleme önerileri oldu. Yakın zamanda bu konunun gündeme geleceğini ve yasalaşacağını düşünüyoruz. Bir insan hayvan dostu olmak zorundadır."