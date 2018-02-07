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İstanbul'da terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA | 07.02.2018 - 06:48..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da terör operasyonu


GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da terör operasyonu


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