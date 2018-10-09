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Papa taciz vakalarından şeytanı sorumlu tuttu

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, şeytanın gerçekte var olduğunu ve Roma Katolik Kilisesi'ni baltalamak için fazla mesai yaptığını belirterek taciz vakalarında şeytanı suçladı.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 15:15..
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Papa Francis, cinsel istismar krizinin faturasını şeytana kesti ve dünyadaki tüm Katolikleri şeytanı defetmek için ekim ayı boyunca her gün özel ibadetler yapmaya çağırdı.

ŞEYTAN KATOLİK KİLİSESİNE SALDIRIYOR

Papa'nın açıklamasında, Katolik Kilisesi'nin şeytanın saldırılarından kurtarılması gerektiği belirtildi. Şeytan'ın özel measi harcadığını beliterek Katolik Kilisesi'ni hedef aldığını belirten Papa, taciz ve cinsel istismar problemlerinin sorumlusunun şeytanın ta kendisi olduğunu söyledi.

2013 yılında Papa olarak seçilen Francis, şeytanın gerçekte var olduğuna inandığını açıklamıştı. Francis, "Şeytanı bir efsane, bir temsil, bir sembol, bir konuşma ya da bir fikir olarak düşünmemeliyiz. Bu hata bizim korunmamızı engeller ve bizi daha savunmasız hale getirir" demişti.

CİNSEL İSTİSMAR RAPORU

ABD Pensilvanya'da bir jüri heyetinin Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırladığı rapor, geniş yankı bulmuştu. Raporda, Katolik Kilisesi'nden 300 rahibin 70 yıl boyunca bin çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilmişti.

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