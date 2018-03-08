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Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA | 08.03.2018 - 15:42..
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubu teslim oldu.

Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu

TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMATLAR BULUNDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi aramasında bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin merkez ilçesindeki Kavaklı bölgesinde ise güvenlik güçlerin icra edilen arazi aramasında, bir doçka uçaksavar silahı, 2 fünye, bir roketatar mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

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