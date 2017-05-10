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Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Le Pen'in yeğeni Marion Marechal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı.

10.05.2017 - 09:10
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Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

LE PEN'İN MİRASÇISI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Partinin Ulusal Meclis'teki iki milletvekilinden biri ve Fransa'nın en genç milletvekili ünvanına sahip olan Marion Marechal-Le Pen, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalarak büyük bir başarı elde eden ve aşırı sağın oylarını babasının siyaset sahnesinde olduğu döneme göre neredeyse iki katına çıkaran Marine Le Pen'in mirasçısı olarak görülüyordu.

Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

"SEÇİMİNE SAYGI DUYUYORUM"

Marine Le Pen'in olayı öğrenmesinin ardından, "Marion'un seçimine saygı duyuyorum. Siyasi hayatın ne kadar zor olabileceğini biliyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sırasında, eğer cumhurbaşkanlığını kazanırsa yeğeni Marion Marechal-Le Pen'e kabinesinde yer vermeyeceğini bildirmişti.

Marion Marechal Le Pen'den küstah tweet

Le Pen'in yeğeni siyaseti bıraktı

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