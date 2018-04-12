Erdoğan, Putin'le görüştü

Burnumuz yüzümüzle orantısız olabilir bunun için ufak hilelerle şekillendirerek istediğimiz görüntüyü sağlayabiliriz.

Makyajda burun şekillendirmesi nasıl olur

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremde mağdur olan depremzedeler için kalıcı konut yapımına başlandı.

1 Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü.

2 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

3 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

4 Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis; düşen jetin, Türk uçaklarını püskürtme operasyonuna katılan iki jetten biri olduğunu söyledi. TSK, bu iddiayı yalanladı.

5 Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir ABD Başkanı Donald Trump, olası askeri müdahale ile ilgili "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim." dedi.

6 İngiliz medyasında skandal iddia İngiliz medyası, Kraliçe Elizabeth'in soyunu Hz.Muhammed'e dayandırdı.