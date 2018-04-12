Erdoğan, Putin'le görüştü

Beşar Esad'ın kimyasal saldırısı sonrası dünya gündeminde sıcak dakikalar yaşanıyor.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Dün gece ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım." demişti.
Cumhurbaşkanı bugün de Rusya Lideri Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"YAKIN TEMASTA KALALIM"
İki lider görüşmede Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yakın temasta mutabık kaldı.
ABD-RUSYA RESTLEŞMESİ
Suriye Duma'da Beşar Esad rejiminin kimyasal silahla 80 sivili öldürmesiyle birlikte Amerika harekete geçti.
Dev savaş filosunu Akdeniz'e gönderen Amerika, olası bir askeri müdahale için ilk adımını attı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı hedef alarak, "Hazırlan Rusya, füzeler geliyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık "Dünyada durum endişe verici" dedi. Sağduyu çağrısı yaptı.