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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İHA | 10.01.2018 - 23:09..
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Adana'nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün 3 aydır takipte olduğu 11 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında gözaltına lınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu


7 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişiler, yapılan operasyonla yakalandı.  Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar M.A.Y, E.U, E.C, H.Y, Y.Ç, E.A, A.Ö. ve İ.B, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, E.A denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

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