taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

ABD'den 15 Temmuz mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılına ilişkin bir mesaj yayımladı.

15.07.2017 - 06:18
  1. Haberler
  2. Dünya

Nauert, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Türkiye'nin tüm kesim ve siyasi görüşlerine mensup, cesur ve adanmış vatandaşları bir darbe girişimine karşı demokrasilerini savundu. ABD olarak Türkiye'nin demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı, yaralananlara şifalar diliyoruz."

ABD'den 15 Temmuz mesajı

"CESARETLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

"Bugün ABD, demokratik toplumlarının hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek için sokaklara çıkanların cesaretini takdir etmektedir." vurgusunu yapan Nauert, demokrasinin savunulmasının tahammül, tolerans, farklı fikirler ve temel özgürlüklerin korunmasını gerektirdiğini belirtti.

Sözcü Nauert ayrıca, "temel özgürlükler üzerindeki kontrolün demokratik toplumun esaslarına zarar vereceği" ve "zor zamanlarda daha fazla sese ihtiyaç olduğu" değerlendirmelerinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Gazze'de insani durum giderek kötüleşiyor
İsrail ablukası altındaki Gazze'de, insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüye gittiği bildirildi.
BM'den Suriye rejimine siyasi süreç çağrısı
Suriye Özel Temsilcisi Mistura, görüşmelerin 8'inci turu için Suriye rejimine siyasi geçişi ele alma çağrısında bulundu.
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı
İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurları, Katar Deniz Kuvvetleri ile Katar'ın başkenti Doha'da tatbikat düzenledi.
Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu
Kanadalı eski astronot Julie Payette, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i temsilen ülkesinin Genel Valisi görevine getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

36
Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

9
Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

1
Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

1
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

7
Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

19
Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM