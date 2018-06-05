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İzmir'de zeytinlik yangını

İzmir Bayındır'da yer alan zeytinlikte çıkan yangın orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA | 05.06.2018 - 19:12..
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Yangın, öğle saatlerinde Elifli Mahallesi Eski Mezarlık Mevkii'ndeki zeytinlik alanda çıktı.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir ve Bayındır Belediyesi ekipleri, yol kenarına atılan sigara izmaritinden başladığı tahmin edilen yangını söndürmek için çalışma başlattı. 17 arazöz, 6 su tankeri, 2 helikopter, 1 amfibi uçak ile müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

İzmir'de zeytinlik yangını

ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Bölgedeki zeytin ağaçları ise büyük ölçüde zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı, zarar gören alanın tespiti için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir'de zeytinlik yangını



İzmir'de zeytinlik yangını



İzmir'de zeytinlik yangını



İzmir'de zeytinlik yangını

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