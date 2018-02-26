Salih Müslim mahkemeye çıkıyor

Türkiye'de hakkında yakalama kararı olduğu için kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'nin talebi ile dün Çekya'nın başkenti Prag'da kaldığı otel odasında polis baskını ile gözaltına alınan PYD'li terörist Salih Müslim'in bugün Prag'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Salih Müslim'in kardeşi Mihemed Müslim, ağabeyinin bugün Prag'da mahkemeye çıkarılacağını belirterek, serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirtti.

PYD'nin Müslim için avukat tuttuğunu ve girişimlerde bulunduğunu belirten kardeş Müslim, Finlandiya'da Salih Müslim'in oturma izninin bulunduğu için iadesini talep ettikleri belirtildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLSİN İSTEMİYORLAR

PYD'li terörist Salih Müslim'in Türkiye tarafından iade talebinde buluulmasına ilişkin de yorum yapan Mıhemed Müslim "Kendisi Türkiye'nin talebi ile gözaltına alındı. Ancak alınması kabul edilemez çünkü kendisi Türkiye vatandaşı değil." dedi.

MÜSLİM'İN YAKALANMA KORKUSU

Yakalanma korkusu ile neredeyse bir yerde 1 hafta dahi kalmayan Salih Müslim daha önce de Belçika'da görüntülenmiş, Avrupa Basın Konseyi'nin konuğu olmuştu. Sonrasında İngiltere ve İsviçre'de parlamentonun misafiri olan Müslim yine yer değiştirerek izini kaybettirmeye çalışmıştı. En son Çekya'nın başkenti Prag'da görüntülenen Müslim, Türkiye'nin talebi ile gözaltına alınmıştı.