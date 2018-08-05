AKM için tarih verildi

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda ihalesinin sonuçlanacağı belirtilen AKM ve birinci etabındaki fiziki gerçekleşmenin yüzde 45'e çıkartılacağı belirtilen Rami Kışlası'nı ziyaret etti.
EKİM AYI İÇİNDE İNŞAATA BAŞLANACAK
İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, en geç ekim ayı içerisinde AKM'nin ihale sürecenin tamamlanıp inşaatın başlayacağını söyledi.
KULLANIMA AÇILACAK
Ersoy, hızlı bir şekilde bu projeye girildiğine işaret ederek, çok kısa bir sürede tamamlayıp milletin kullanımına açılacağını dile getirdi.