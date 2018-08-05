taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

AKM için tarih verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ihalesinin en geç ekim ayında yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Projeler
AKM için tarih verildi

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda ihalesinin sonuçlanacağı belirtilen AKM ve birinci etabındaki fiziki gerçekleşmenin yüzde 45'e çıkartılacağı belirtilen Rami Kışlası'nı ziyaret etti.

EKİM AYI İÇİNDE İNŞAATA BAŞLANACAK

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, en geç ekim ayı içerisinde AKM'nin ihale sürecenin tamamlanıp inşaatın başlayacağını söyledi.

AKM için tarih verildi

KULLANIMA AÇILACAK

Ersoy, hızlı bir şekilde bu projeye girildiğine işaret ederek, çok kısa bir sürede tamamlayıp milletin kullanımına açılacağını dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

163
Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

154
Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

130
Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

97
Rize'de dere yatağı üzerindeki yapılar

Rize'de dere yatağı üzerindeki yapılar

98
Vatan Partisi Suriye Ordusu'na mesaj gönderdi

Vatan Partisi Suriye Ordusu'na mesaj gönderdi

66
Emina Jahovic boşandıktan sonra ilk kez konuştu

Emina Jahovic boşandıktan sonra ilk kez konuştu

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM