çok satanlar

Çok satanlarda listenin ilk ismi yine "Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu". Onu takip eden iki isim ise, "Üç Kız Kardeş" ve "Sızı"...

GÖÇÜP GİDENLER KOLEKSİYONCUSU

Şermin Yaşar, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’nda o çok özlediğimiz “insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi. Hazırlayın yüzünüzü. Gülüşünüzün yanına biraz da keder koyun, okurken biraz ondan alacaksınız, biraz bundan. Kıtlama çay içer gibi...

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

S.: 168

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ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

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SIZI

Gitme kal, diyemem

Git…

Bu baş bunu da atlatır

Ama…

Yürek için söz veremem!

Sızı

Canan Tan

Doğan Kitap

S.: 168

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KÜRK MANTOLU KADIN

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

Kürk Mantolu Kadın

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 164

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SON

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri SON! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikâyeleri...

Son

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 304

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FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?



Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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