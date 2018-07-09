OHAL kalkıyor

Amerika ve Avrupa'dan destek alan FETÖ, 15 Temmuz'da devletin içerisine yuvalanan teröristleri harekete geçirerek milletin iradesine el koyma girişiminde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millet, FETÖ'cü teröristlere büyük bir tokat vurdu.
Kanlı darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra OHAL ilan edildi ve örgüt üyelerine yönelik soruşturmalar başlatıldı.
OHAL'E VEDA
Başbakan Binali Yıldırım, kabinenin açıklanmasıyla birlikte OHAL'in kalkacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin bu akşam 21.00'de açıklanacağını bildirmişti.