94'lü gençler de bedelli askerlik istiyor

Hükümetin kamuoyunda yoğun beklentiler neticesinde başlattığı bedelli askerlik çalışması, "yaş 25 bedel 15" sloganının kullanıldığı sosyal medyanın da etkisiyle netleşti.

Ancak 25 gün askerlik şartının konulması, özel sektörde çalışanları izin alıp alamayacakları konusunda düşündürürken, bu kez 1994 doğumlular, yani 24 yaşındaki gençler de bedelli askerlikten faydalanmak için yeni bir kampanya başlattı.

MADDELERLE AÇIKLADILAR

Sosyal medyada birçok platformda gençler, gerekçelerini şu ifadelerle sıraladı:

"94 doğumlu bir vatandaş, hali hazırda 24 yaşında olup 25 yaşından gün almıştır.

12 yıllık ilköğretim ve lise öğreniminden sonra, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamıştır.

4 yıllık lisans eğitiminin kendisine sağladığı 2 yıllık tecil hakkını da kullanmış ve tecil hakkı kalmamıştır.

18 yaşında liseden mezun olan bir genç, normal şartlar altında uzatmsız lisans eğitiminden 22 yaşında mezın olur ve 2 yıllık tecilini de kullanırsa 24 yaşında tecili biter.

Bu yüzden bedelli askerlik konusunda en kritik yaş 24'tür."

KRONOLOJİK GRAFİKLE ANLATTILAR

Gerekçelerini grafikle de anlatan gençler, mevcut durumda sadece 94 doğumluların yasalarda kapsam dışı bırakıldığını ve 2016'da mezun olduklarından tecil sürelerinin bittiğini, bu yüzden sadece 94'lülerin askere gitmek durumunda olduğunu işaret ediyor.