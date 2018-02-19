Kocaeli'de 95 aracın aküsünü çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde, A.Y. (35) ve N.E. (18) isimli şahıslar, park halindeki 95 aracın aküsünü sökerek çaldılar. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Geze İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

AKÜLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan teknik incelemelerle sonucunda ekipler 95 aküyü çalan şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda A.Y. ve N.E. Gebze’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanırken, çalınan akülerin bir kısmı Çayırova ilçesinde bir iş yerinde yakalandı.

Gözaltına alınan A.Y. ve N.E. Gebze Emniyeti’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.