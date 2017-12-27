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95 kapsül uyuşturucuyu midesinde ülkeye soktu

Hollanda'dan, Antalya'ya midesinde 95 kapsül içinde esrar getiren İran uyruklu Hollanda vatandaşı A.H.R., kaldığı otelde gözaltına alındı.

DHA | 27.12.2017 - 16:20..
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.25'te Muratpaşa ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bir otelde kalan İran uyruklu Hollanda vatandaşı A.H.R.'nin odasında arama yaptı.

MİDESİNDE ÜLKEYE SOKTU

Aramada, 95 kapsül içinde 460 gram macun esrar ele geçirildi. Ekipler şüphelinin, uyuşturucu maddeyi yutarak midesinde ülkeye soktuğunu belirledi.

95 kapsül uyuşturucuyu midesinde ülkeye soktu

RÖNTGEN ÇEKİLDİ

Şüphelinin midesinde halen uyuşturucu madde olabileceğini değerlendiren polis, mahkemeden alınan kararla hastanede iç muayenesi yaptırdı. A.H.R.'nin çekilen röntgeninde mide ve bağırsak kısmında başka uyuşturucu madde olmadığı tespit edildi. Sağlık taramasının ardından gözaltına alınan A.H.R., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN MİDESİNDE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Antalya Havalimanı'nda geçen 18 Ekim'de gözaltına alınan Brezilyalı W.L.A.T.'nin midesinde 59 adet kapsül içindeki, yaklaşık 260 bin lira değerinde 649 gram kokain, yine 28 Eylül'de gözaltına alınan Venezuela uyruklu Maria Rodriguez'ın (29) midesinde de her biri 10- 12 gram 78 kapsül halinde, yaklaşık 350 bin lira değerinde 880 gram kokain ele geçirilmişti.

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