Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben öğrenciliğimden beri postal ve parka giyiyorum." sözlerine değinerek "Siz teröristin parkası ve postalını giyersiniz. Biz Mehmetçik'in kamuflajı ve postalını giyeriz, aramızdaki fark bu." diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"BİZİM KAMUFLAJA LAF ATTI"

"Sanatçılarımıza hakaretler yağdırdı. Millet kendisini rezil rüsva etmiş olacak ki, kalktı Hatay'a gitti. Bizim ziyarette giydiği kamuflaja hayran kaldı herhalde, laf attı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na postal eleştirisi VİDEO

"SİZ TERÖRİSTİN PARKASI VE POSTALINI GİYERSİNİZ..."

Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulundum. Öğrenciliğimden beri postal ve parka giyiyorum dedi. Nihayet kabul etti. Siz teröristin parkası ve postalını giyersiniz. Biz Mehmetçik'in kamuflajı ve postalını giyeriz, aramızdaki fark bu."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İKAZ EDİYORUM

"FETÖ içeriden PKK dışarıdan müdahale ederek emniyet teşkilatımız ile çok uğraştı ama teşkılatımızı kurtardık. FETÖ'cülerin oyunlarına zemin hazırlayanları ikaz ediyorum.

Yanlışa düşen olursa mahkemeler önünde hesap verecekler. Yurt dışından getirilen FETÖ'cülerin sayısı 80'i aştı. Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farklı olmayacak.

Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır.

ROMAN KARDEŞLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK

Külliye'de Roman kardeşlerimizle bir araya geldik. Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk.

Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz.

CUMHUR İTTİFAKI

Dün 16 Nisan halk oylamasının yıldönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin cuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı.

15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık. AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz.

ÖZAL'A SALDIRANLARIN BİZE SALDIRMALARI FARKLI DEĞİLDİR

Özal'a rahmet diliyorum. Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. 30-35 öğrencisi olmasına karar verdik. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Özal'a saldıranların bize saldırmaları farklı değildir.

Anamuhalefet olmakla yeminli muharız olmayı tercih eden bu zatla ülkemizin bağı giderek zayıflamaktadır. Milletimiz ülkenin anamuhalefet partisinin bakışını tarihe not düşmüştür. Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını partililerden daha çok CHP'liler ziyaret etmiştir.

Allah aşkına bu neyin aşkıdır. Biz bu yüzden anamuhalefet partisi, anahıyanet partisi oldu diyoruz. Terörist sevicilikten başka birşeyi olmayan partinin sabık eski genel başkanına gösterilen bu hassasiyetle CHP'nin gideceği yer ancak Kandil olur. O Kandil'i de yakında başlarına teröristlerin yıkmaya gideceğiz. Cudi'de, Tendürek'te ne yaptıysak aynısını yapacağız. Afrin'e girmeyin çağrısı yapmıştı. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO oraya girdi. Ne oldu Bay Kemal? Teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçmıştı.

KALKTI HATAY'A GİTTİ

Sanatçılarımıza hakaretler yağdırdı. Millet kendisini rezil rüsva etmiş olacak ki, kalktı Hatay'a gitti. Bizim ziyarette giydiği kamuflaja hayran kaldı herhalde, laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulundum. Öğrenciliğimden beri postal ve parka giyiyorum dedi. Nihayet kabul etti. Siz teröristin parkası ve postalını giyersiniz. Biz Mehmetçik'in kamuflajı ve postalını giyeriz, aramızdaki fark bu. Bu partinin İstanbul il yöneticisi ve bazı yöneticilerinin BTÖ borazanlığı yapıyor. Ülkede ne kadar FETÖ, PKK, DHKP-C'li varsa CHP'nin eylemlerine katılıyor.CHP'nin böyle marjinalize edilmesine yüreğimiz el vermiyor. Bizim için muhalefet de iktidar kadar güçlü olmalıdır. Binde 3'lük partilerin ağzıyla siyaset yapılmaz. İktidar olmak için en az yüzde 50'ye talip olmalısınız. CHP binde 3'e talipse diyecek yok. Ülkede iktidar değişimi ile ilgili bir değişim beklentisi yoktur ancak anamuhalefetle ilgili beklenti var."