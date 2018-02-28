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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

AA | 28.02.2018 - 02:22..
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu VİDEO

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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