Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Başbakan Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin yine bir füze fırlattığı ve füzenin muhtemelen (Japonya'nın) ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğü haberini aldım." dedi.

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Abe, fırlatmanın analiz edildiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdığını kaydetti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığının tespit edildiğini açıkladı. Sözcü Davis, "İncelemelerimiz sürüyor kısa süre içerisinde daha fazla bilgi edineceğiz." şeklinde konuştu.