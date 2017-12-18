taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 49 kilogram esrar ele geçirildi.

AA | 18.12.2017 - 16:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesindeki iki evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

9 GÖZALTI

Ekipler, şüphelilerin iki katlı evin giriş katındaki dairenin penceresinden parayı aldıklarını, uyuşturucuyu ise damdan atarak teslim ettiklerini belirledi. Bunun üzerine adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Evlerin damında yapılan aramada 49 kilogram esrar ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu arada, uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen "Şehit Polis Fırat Ulaş Operasyonu"nda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM