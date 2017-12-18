Adana'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesindeki iki evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

9 GÖZALTI

Ekipler, şüphelilerin iki katlı evin giriş katındaki dairenin penceresinden parayı aldıklarını, uyuşturucuyu ise damdan atarak teslim ettiklerini belirledi. Bunun üzerine adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Evlerin damında yapılan aramada 49 kilogram esrar ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu arada, uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen "Şehit Polis Fırat Ulaş Operasyonu"nda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.