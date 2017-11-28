Başbakan Yıldırım yurda döndü

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak saat 04.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Yıldırım'ı havalimanında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Türkiye'ye geldi.