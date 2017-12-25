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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi yaptı.

AA | 25.12.2017 - 23:36..
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  2. Politika

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

KUDÜS KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

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