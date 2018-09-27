Dünyanın en pahalı ayakkabısı: 17 milyon dolar

62.4 milyon BAE dirhemi(17 milyon dolar) değerindeki yüzlerce elmas ve 2 15 kıratlık elmasla süslenen The Passion Diamond adlı ayakkabı, bugün Dubai'de görücüye çıkacak.

7 YILDIZLI OTELDE SERGİLENİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers iş birliği sonucunda üretilen ayakkabı, Dubai'deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinde gösterilecek.

Dünyanın en pahalı ayakkabısı VİDEO

The Passion Diamond, daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen ve 15.1 milyon dolar değerindeki Debbie Wingham topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı olacak.

ULTRA LÜKS AYAKKABI

Öte yandan bu ayakkabının yanı sıra mücevher, elmas, yakut ve altınla süslü başka ayakkabılar da gösterileceği açıklandı. Gösterilecek ayakkabılar arasında, 25 bin dolar değerinde sandalet de bulunuyor.