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Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Edirne Keşan'da iki grup arasında köpek çalma iddiasıyla çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis yeni bir kavga ihtimaline karşı önlem aldı.

12.04.2017 - 09:27
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keşan

Olay, saat 21.00 sıralarında, Edirne Keşan Yenimescit Mahallesi Sur Sokak üzerinde meydana geldi.

KÖPEK ÇALDIKLARI İDDİASIYLA KAVGA ÇIKTI

Daha önce birbirlerinin köpeklerini çaldıkları iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında Sur Sokak üzerinde kavga çıktı. Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kavgaya karışan M.G. ve S.D.'yi de yakalayarak, gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 av tüfeğine el konuldu. Polis, taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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