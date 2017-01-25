96 yaşındaki dede dolandırıcıları yakalattı

İstanbul'da 96 yaşındaki İ.B'yı 23 Ocak'ta arayan bir kişi, polis olduğunu, hesabından FETÖ'ye para transferi yapıldığını söyleyerek, hesabındaki paraları çekmesini istedi. Dolandırıcı, görevli bir polis memurunun gelerek parayı alacağını söyledi.

PARASINI ÇEKTİ ANCAK ŞÜPHELENDİ

İ.B de bankaya giderek hesabındaki 105 bin lirayı çekti. Ancak dolandırıldığından şüphelenerek Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Hemen harekete geçen Güven timleri buluşma noktasında önlem aldı. 96 yaşındaki İ.B de içinde içi para dolu gibi düzenlenen zarf ile beklemeye başladı.

EMNİYET EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Bir süre sonra kendisini 'Polis Hakan' olarak tanıtan dolandırıcı buluşma yerine geldi ve İ.B'den zarfı teslim aldı. Pusuda bekleyen Güven Timleri sahte polisi yakalayarak gözaltına aldı.

7 AYRI DOLANDIRICILIKTAN KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede söz konusu şahsın 7 ayrı dolandırıcılık ve bir hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. İ.B adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.