Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

Turizm'de 2016 yılı Türkiye için beklendiği gibi geçmemişti ancak 2017 yılında yaz aylarına henüz girilmemiş olmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre iyi bir artış var.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 18.1'LİK ARTIŞ

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 arttı.

Nisan 2017'de Türkiye'yi 2 milyon 70 bin yabancı ziyaret etti. Bu sayı 2016'nın ilk 4 ayında 1 milyon 753 bin idi.

RUS TURİSTLERİN ETKİSİ

Bu artışı sağlayan en büyük neden ise Rus turistler oldu. Geçen yıl siyasi krizlerin etkisiyle Rus turist sayısı oldukça azdı. Bu yıl daha şimdiden geçen yıla oranla ilk 4 ayda 181 bin Rus turist daha fazla geldi. Bu sayının yaz aylarında katlaanarak artması bekleniyor.

Rusya'dan sonra en fazla artış ise sırasıyla Irak ve İsrail oldu. Ayrıca siyasi krizlere rağmen Almanya'dan gelen turist sayısında da beklenenin üzerinde bir artış söz kosunu.