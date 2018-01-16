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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kent genelinde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

AA | 16.01.2018 - 04:51..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ekipleri ile özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

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