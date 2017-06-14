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Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

Yokuş boyunca hızını arttırarak önüne çıkan her şey için tehlike yaratan kamyonun sürücüsü, canını zor kurtardı.

14.06.2017 - 12:36
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Sık sık gündemde olan 'felaket kamyonları' olarak bilinen hafriyat kamyonlarının kazaları bitmiyor. Son olarak İstanbul Sarıyer'den bir hafriyat kamyonu terörü haberi geldi.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON YOKUŞ AŞAĞI DAHA DA HIZLANDI

Dün saat 19.00 sıralarında, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Kasım Coşkun adlı sürücü, Bahçeköy yönünden Zekeriyaköy yönüne doğru yokuş aşağı seyrettiği sırada kamyonunun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonun hızı, yokuş boyunca her metre daha da arttı. Sürekli hızlanan  kamyon artık karşısına çıkacak her canlı ve araç için bir faciaya dönüştü.

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

DİREKSİYONU SON ANDA DUVARA KIRMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Sürücünün, kamyonun çarpmasına saniyeler kala, önce kamyonu duvara yönlendirmesi, can havliyle kamyonun kapısını açması, kendini dışarı atması ve sonrasında yaşanan çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kamyonun önüne bir araç ya da yayanın çıkmaması facianın önüne geçti.

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

FREN SİSTEMİNİN ARIZALI OLDUĞU BELİRLENDİ

Hafriyat yüklü kamyon, olay yeri incelemesi yapılmaksızın olay yerinden kaldırıldı. Sonradan yapılan teknik incelemede, kamyonun fren sisteminin arızalı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

SİTE ÇALIŞANI: DAHA BÜYÜK BİR KAZAYA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN SİTEMİZE GİRDİ

Site çalışanlarından Salih Yıldırım, kaza sırasında güvenlik kulübesinde oturduklarını söyleyerek "Aniden bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda hafriyat kamyonunun sitemizin istinat duvarına çarptığını gördük. Şoföre yardım ettikten sonra olayın nasıl olduğunu konuştuk. Frenleri boşaldığı için, daha büyük bir kazaya sebebiyet vermemek için boş yol sanıp sitemize girdiğini öğrendik." dedi.

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

HAFRİYAT KAMYONLARI DEHŞET SAÇIYOR

İstanbul'da hafriyat kamyonu kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Son bir ayda hafriyat kamyonları kentin birçok yerinde dehşet saçtı.

Beykoz Reşadiye köy yolu üzerinde moloz yüklü bir kamyon, öğrenci servisi ile bir minibüse çarptı. Feci kazada minibüs sürücüsü öldü,  6'sı öğrenci 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı.

Eyüp'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. Park halindeki bir araç ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Alibeyköy'de de hafriyat kamyonu önce bir araca çarptı ardından çocuk parkına dalarak metrelerce sürüklendi. Kentte yıl içinde de hafriyat kamyonları, bir çok ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme geldi.

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

Hafriyat kamyonu bu kez Sarıyer'de sitenin duvarına çarptı

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