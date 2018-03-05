taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.871
USD
3,8206
EURO
4,7081
ALTIN
162,33
PETR
64,3000

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kars'ta adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 05.03.2018 - 16:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan 13 kişinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi
İstanbul'da yağan yağmur ve kar barajları doldurdu. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
İTÜ'lü profesörün deprem tahmini
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı araştırmalar sonucunda İstanbul'da depremin 2045'ten önce olmayacağını söyledi.
Köpeği yola atan adama araba çarptı
Giresun’da bir süre önce baygın haldeki köpeği araçların önüne atan ve sonrasında tutuklanan Beytullah U.'ya cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.
Çanakkale'de lastik botta 34 kaçak yakalandı
Çanakkale Ayvacık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan 34 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalanarak geri gönderme merkezine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

47
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

65
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

86
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

60
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

105
İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

140
Esad'ın Afrin'e gönderdiği birlik yok edildi

Esad'ın Afrin'e gönderdiği birlik yok edildi

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM