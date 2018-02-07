taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.570
USD
3,8029
EURO
4,6622
ALTIN
160,81
PETR
65,3300

Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 2 tonluk sağlıksız midyeye el konulurken, imalathaneler de mühürlendi.

İHA | 07.02.2018 - 21:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sağlığa aykırı midye dolma yapan şahıslara karşı ortaklaşa operasyon düzenledi.

MERDİVEN ALTINDA MİDYE DOLMALARI BULUNDU

Operasyonda sağlığa uygunsuz midye dolmaların yapıldığı adresler tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından ekipler, midye dolmaların yapıldığı bodrum katlarına, hijyenik olmayan ve merdiven altı diye tabir edilen adreslere baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu

KADINLAR DOLMA YAPMAYA DEVAM ETTİ

Baskın sırasında sağlıksız midye dolma yapan şahıslar ekiplere zorluk çıkarttı. Ekiplerle tartışan şahıslardan bazılarının tepki olarak midye dolmaları yere döktüğü ve ayaklarıyla ezdiği görüldü. Bazı kadınların ise hala midye dolma yapımına devam etmesi dikkat çekti.

Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu

İMALATHANEYE MÜHÜR VURULDU

Düzenlenen operasyonda 2 tonluk midye ele geçilirken, imalathanelere de mühür vuruldu. Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Beyoğlu zabıta ekipleri operasyonların devam edeceğini söyledi.

Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu



Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu



Beyoğlu'nda 2 tonluk midye dolma operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

173
Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

120
Afrin'de yaralanan askerlerin yüreklere dokunan fotoğrafı

Afrin'de yaralanan askerlerin yüreklere dokunan fotoğrafı

204
Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

159
Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

413
Kemal Kılıçdaroğlu delegeye baskı iddiasına cevap verdi

Kemal Kılıçdaroğlu delegeye baskı iddiasına cevap verdi

215
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

360
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM