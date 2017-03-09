Başbakan Yıldırım KKTC'de

Başbakan Yıldırım, Lefkoşa'da vatandaşlara hitap ediyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM LEFKOŞA'DA

Başbakan Yıldırım, konuşmasından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE'DE NE VARSA, KIBRIS'TA DA O OLACAK"

"Güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik teminatın sağlanmasının garantörü, garantisi ana vatan Türkiye'dir. Sizleri her platformda desteklemeye, sorunlarını çözmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Kuzey Kıbrıs'ın ilerlemesi için ne lazımsa bunları da yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz için bir ölçümüz var. Türkiye'de ne varsa, Kıbrıs'ta da o olacak"

Ayrıntılar gelecek..