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97 kaçak göçmen Libya açıklarında kurtarıldı

Libya'nın Trablus kenti açıklarında 97 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

AA | 07.05.2018 - 02:54..
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Libya Deniz Kuvvetleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı sahil güvenlik ekipleri tarafından Trablus açıklarında şişme bottaki 4'ü kadın 97 kaçak göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

AFRİKA ÜLKELERİNDEN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR

Kurtarılan göçmenlerden 2'sinin Tunus ve 29'nun Mısır uyruklu olduğu, diğerlerinin de farklı Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi.

Trablus Deniz Üssü'nde göçmenlere gerekli tıbbi ve insani desteğin sağlandığı ve Tacura Göçmen Sığınma Merkezi'ne nakledildikleri belirtildi.

Libya sahillerinde dün 80 kaçak göçmen kurtarılmıştı.

Ülkedeki siyasi kriz ve iç savaşa rağmen Libya, Avrupa'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen Afrikalıların önemli geçiş kapısı olarak dikkati çekiyor.

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